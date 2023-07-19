Любителей выращивания конопли отправили за решетку

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 26-летним Чингизом Мамедовым и 23-летним Тайфуном Мамедовым, жителями Агдашского района, обвиняемыми в выращивании наркотических растений.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Мамедовых задержали в ходе операции, проведенной сотрудниками МВД. Наркотики они выращивали на небольшом островке на реке Кура. Правоохранители обнаружили там кусты конопли общим весом более 12 тонн и различное оборудование.

В суде Мамедовы своей вины не отрицали. Их приговорили к 6 годам лишения свободы.