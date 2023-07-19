Израиль впервые в мире развернет лазерные ПВО

Лазерная система ПРО «Железный луч» (Iron Beam), разработанная Rafael Advanced Defense System, поступит на вооружение армии Израиля в течение 18 месяцев.

Как сообщает Zenger, первые ее успешные испытания прошли в 2022 г., и аналогов этой системы в мире нет. «Железный луч» значительно дешевле, чем традиционные средства ПВО и не нуждается в пополнении запасов. Дальность ее перехвата составляет примерно 20 км.

Лазерная система будет интегрирована непосредственно в батареи противовоздушной обороны Iron Dome производства Rafael, которые эксплуатируются с 2011 года.