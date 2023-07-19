Названы крупнейшие производители компонентов российского оружия

Несмотря на политику военного нейтралитета, которого придерживается Швейцария, страна заняла первое место в Европе по изготовлению компонентов для российского оружия, США в этом списке – на первом месте в мире среди стран Запада. К такому выводу пришли эксперты во время заседания Хельсинкской Комиссии США в Конгрессе.

По словам исполнительного директора антикоррупционного комитета НАКО Елены Трегуб, первое место в Европе по изготовлению деталей для российского оружия занимает Швейцария.

Далее, по данным Трегуб, идет Германия, Нидерланды, Великобритания, Австрия и Франция. Также исследователи нашли оборудование, изготовленное в Японии.

В то же время первое место в мире среди Западных государств принадлежит производителям из США, отметила она.

«В российском оружии мы нашли около 300 компонентов, изготовленных в США, шестидесятью разными американскими компаниями. К сожалению, это ведущая страна западного мира, которая поставляет россиянам важные компоненты двойного назначения», – сказала Трегуб.