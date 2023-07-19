Украина пригрозила атаковать идущие в Россию суда

Минобороны Украины предупреждает, что будет рассматривать суда, которые следуют в акватории Черного моря в направлении морских портов России, как перевозящие военные грузы.

В четверг с 05:00 Украина запрещает судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря, а также Керчь-Еникальского пролива ввиду опасности.

Ранее Минобороны России пригрозило с полуночи 20 июля атаковать любые суда, следующие по Черному морю в порты Украины.