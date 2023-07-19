В Крыму сбили беспилотник
Беспилотник сбит в центральной части Крыма, пострадавших и разрушений нет, сообщают «власти» полуострова.
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Беспилотник сбит в центральной части Крыма, пострадавших и разрушений нет, сообщают «власти» полуострова.
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