Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:07

Один из основных пунктов разногласий в проходящих под эгидой Запада армяно-азербайджанских мирных переговорах связан с географическими картами, по которым должна осуществляться делимитация границы. Как известно, официальные лица Армении неоднократно заявляли о намерении осуществить делимитацию границы с Азербайджаном на основе военных карт Генерального штаба Советской армии издания 1975 года.

К слову, еще раньше эту позицию высказывала Москва, не раз заявлявшая, что такие карты есть только в Главном штабе ее вооруженных сил и что при желании сторон Российская Федерация «готова помочь в процессе делимитации». Однако на сегодняшнем заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что делимитация азербайджано-армянской границы должна основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года. «В ближайшее время мы должны конкретизировать картографические основы процесса делимитации», — отметил, в частности, армянский премьер. Здесь необходим небольшой экскурс в историю. Дело в том, что изначально отношение официального Баку к идее делимитировать границу на основе карт Генштаба Советской Армии 1975 года было неоднозначным. Прежде всего потому, что уже после 1975 года часть территорий Газахского, Товузского и Кедабекского районов Азербайджана под видом пастбищных угодий была передана под юрисдикцию Армянской ССР. В апреле 2022 года президент Ильхам Алиев, выступая в Баку на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», проходившей в университете АDA, представил международной аудитории точку зрения Азербайджана.

«Наша позиция заключается в том, что при определении границ необходимо учитывать историю и использовать карты, относящиеся к периоду после советизации Южного Кавказа, - подчеркнул глава государства. - Мы не должны останавливаться только на одной карте, поскольку существует много карт: есть карта 1918 года, на которой Иреван являлся составной частью Азербайджана. Есть карта ноября 1920 года, на которой Зангезур являлся в то время составной частью Азербайджана. Кроме того, на территориях вдоль нынешней ирано-армянской границы в то время жили азербайджанцы, и эти земли не имели никакого отношения к армянскому народу. В ноябре 1920 года советская власть приняла решение передать Зангезур Армении. Однако, когда эта территория была передана Армении, ее ширина не составляла сегодняшние 42 километра, она была уже. Но армяне, проявив хитрость, расширили ее до 42 километров, и сегодня граница с Ираном проходит именно там. Таким образом, наша позиция заключается в том, что мы используем все карты, начиная с карт 1918 года и даже более раннего периода, до карт периода распада Советского Союза. Конечно, это станет составной частью переговоров наших рабочих групп». Как мы видим, позиция Азербайджана рассчитана на решение пограничных споров с учетом временных факторов, реалий советской эпохи, а также исторической справедливости. Вот почему с точки зрения Азербайджана делимитация границ не может зависеть от каких-то военных карт, хранящихся в архиве Генштаба армии России. Этот вопрос следует рассматривать в более широких рамках. А это значит, что делимитация будет более длительным и в то же время более сложным процессом, чем ожидалось, поскольку, в первую очередь, необходимо согласовать картографическую основу для делимитации границ, а уже потом начинать сам процесс.