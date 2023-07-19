Оппозиционеру Навальному могут добавить еще 20 лет

По его словам, прокурор требует, чтобы Навальный отбывал срок в колонии особого режима.

Государственный обвинитель потребовал приговорить российского оппозиционера Алексея Навального к 20 годам лишения свободы по делу об «экстремизме». Об этом сообщил соратник Навального Иван Жданов.

В твиттере Навального сообщается, что прокурор потребовал приговорить второго фигуранта дела Даниэля Холодного к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор планируют огласить 4 августа в 16.00.

Заседание проходило в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок по предыдущему делу. С самого начала на процесс не пускали журналистов, затем суд закрыли от слушателей.

Навального обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к «экстремизму», создании некоммерческой организации, которая посягала на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма.