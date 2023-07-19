Китай закупил рекордные объемы российской нефти

В июне объемы импорта российской нефти в Китай достигли исторического максимума, согласно опубликованным в четверг данным китайского правительства. Об этом сообщает Reuters.

Нефтепереработчики продолжают скупать российскую смесь ВСТО даже несмотря на снижение дисконта к международным эталонам. В июне объем поставок из России составил 10,50 миллиона метрических тонн, или 2,56 миллиона баррелей в сутки. По данным Главного таможенного управления КНР, объем подскочил на 44% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

За первое полугодие российские поставки нефти в КНР достигли 52,61 миллиона тонн, что на 22% больше год к году.

Поставки из Саудовской Аравии в Китай в июне составили 7,92 миллиона тонн, или 1,93 миллиона баррелей в сутки - на 12% больше, чем месяцем ранее, и на 57% больше по сравнению с июнем 2022 года.