Умерла сестра Че Гевары Селия

Сообщается, что Селия Гевара де ла Серна скончалась на 94-м году жизни. Что стало причиной смерти женщины и при каких обстоятельствах она ушла из жизни не уточняется.

Селия Гевара де ла Серна была архитектором и ученым, она занималась урбанизацией северных районов Буэнос-Айреса и социальными проблемами. В интервью она не раз признавалась, что гордится своим братом – «величайшим революционным лидером Латинской Америки». «Я очень горжусь тем, что являюсь сестрой величайшего революционного лидера Латинской Америки», — говорила женщина при жизни.

Но при этом Селия Гевара де ла Серна добавляла, что жизнь очень быстротечна, «и никто не может и не хочет ограничиваться культивированием памяти о легенде».