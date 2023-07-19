Умерла сестра Че Гевары Селия
Сестра кубинского революционера Эрнесто Че Гевары умерла во вторник 18 июля. Об этом сообщает издание El País.
Сообщается, что Селия Гевара де ла Серна скончалась на 94-м году жизни. Что стало причиной смерти женщины и при каких обстоятельствах она ушла из жизни не уточняется.
Селия Гевара де ла Серна была архитектором и ученым, она занималась урбанизацией северных районов Буэнос-Айреса и социальными проблемами. В интервью она не раз признавалась, что гордится своим братом – «величайшим революционным лидером Латинской Америки». «Я очень горжусь тем, что являюсь сестрой величайшего революционного лидера Латинской Америки», — говорила женщина при жизни.
Но при этом Селия Гевара де ла Серна добавляла, что жизнь очень быстротечна, «и никто не может и не хочет ограничиваться культивированием памяти о легенде».