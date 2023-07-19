Попадет ли Казахстан под санкции?

На вопрос журналистов, не опасается ли МИД Казахстана таких же санкций, что администрация Байдена готовит против Кыргызстана из-за помощи России в виде поставок запрещенных товаров, замминистра Алмас Айдаров ответил: «Конечно, беспокоит. С самого начала введения санкций против России мы активно отслеживаем этот процесс для того, чтобы с нашими западными партнерами иметь прямой открытый диалог. Мы всегда заявляли о том, что мы не предпринимаем каких-то специальных действий по тому, чтобы уклоняться или же скрываться от санкций, но при этом продолжаем наши традиционные экономические отношения с Россией».

Он напомнил, что власти Казахстана с прошлого года полностью запретили поставки в Россию товаров военного назначения, а по товарам двойного назначения введена специальная сертификация, то есть нужна специальная лицензия для получения разрешения на вывоз. Кроме того, по его словам, по электронным счетам-фактурам отслеживаются все санкционные товары, которые поставляются через Казахстан или из Казахстана.

В Казахстан, по его словам, приезжают офицеры по санкциям ЕС, Великобритании и США с разъяснениями, семинарами для того, чтобы совместно выработать меры по тому, чтобы не нарушить санкционный режим при поставке товаров в Россию: «...Мы ничего не скрываем, мы, наоборот, просим коллег, что если они видят где-то риски, что у нас могут возникнуть подобные компании, предупреждать нас, чтобы мы совместно на это реагировали...».