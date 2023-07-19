Из Баку прилетел ответ Пашиняну

МИД Азербайджана заявляет, что это свидетельствует о намерении армянской стороны использовать данный вопрос в своих политических целях и воспрепятствовать проходящим в последнее время переговорам по мирному договору.

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 20 июля, на котором он, коснувшись встречи, состоявшейся на уровне лидеров в Брюсселе, в очередной раз озвучил претензии в отношении Лачинской дороги.

«Всем известно, что после Отечественной войны была доказана незаконная деятельность Армении на Лачинской дороге, и Азербайджан призывал к прекращению этой деятельности. Азербайджанская сторона в рамках норм и принципов международного права, а также азербайджанского законодательства создала погранично-пропускной пункт «Лачин» и в течение последних нескольких месяцев обеспечивала прозрачный и регулируемый переход грузов и армянских жителей Карабаха. В этой связи характеризовать наличие ППП как перекрытие дороги является совершенно неправильным подходом. Известно даже, что Международный суд своим решением от 6 июля единогласно отклонил ходатайство армянской стороны о ликвидации ППП, подтвердив необоснованность данного иска. Обстрел армянской стороной ППП 15 июня, ранение азербайджанского пограничника, попытки контрабанды показали намерение Армении, как и на протяжении последних 30 лет, продолжать агрессию и незаконную деятельность против азербайджанских территорий», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

Ведомство отмечает, что «игнорирование Арменией мнения председателя Европейского Совета Шарля Мишеля о том, что предложенная Азербайджаном дорога Агдам - Ханкенди важна для перевозки грузов, доказывает, что утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе беспочвенны и что Армения намерена продолжать незаконную деятельность на территории Азербайджана».

«Утверждение армянской стороны о том, что Азербайджан предпринимает шаги по осуществлению «этнической чистки» в регионе, крайне ошибочно и опасно. В отличие от Армении, которая проводила массовые убийства и депортации азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток против армянских жителей. То, что премьер-министр Армении, признающий Карабах территорией Азербайджана, вместо того чтобы поощрять реинтеграцию армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, выдвигает условия относительно того, в какой форме будет осуществляться диалог, расценивается как шаг против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, что неприемлемо», - указывает внешнеполитическое ведомство.

Далее в комментарии говорится, что «независимо от того, в каких рамках Азербайджан и Армения делимитируют границы, всем ясно, что Армения, не выполняя обязательств вывести армянские вооруженные силы с территории Азербайджана в полном объеме, продолжая финансовую поддержку территории и озвучивая территориальные претензии в различных письмах, заявлениях и выступлениях, старается, чтобы процесс потерпел неудачу, и всем ясно, что манипуляции в этом направлении необоснованны. Азербайджанская сторона как инициатор мирного процесса с Арменией по вышеуказанным направлениям заинтересована в установлении мира, стабильности и безопасности в регионе и является активной стороной переговорного процесса. Если армянская сторона заинтересована в мире, она должна отказаться от усилий, препятствующих мирному процессу».