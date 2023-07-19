Беспилотники атаковали аэродром в России

Аэродром в Рязанской области подвергся атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Аэродром в Рязанской области был атакован предварительно с помощью БПЛА», — сообщает telegram-канал Baza, добавив, что в результате взрыва образовалась воронка диаметром 10 сантиметров и глубиной 1,5 сантиметра на стоянке самолетов в Московском районе области.

Предварительные данные указывают на то, что взрыв мог быть осуществлен кустарным квадрокоптером. Пока нет информации о повреждениях или пострадавших, передает Baza.