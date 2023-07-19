Под американские ограничения, кроме Кудрина, попали первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, гендиректор алмазодобывающей компании «Алроса» Павел Маринычев, замглавы Минфина РФ Леонид Горнин и замминистра экономического развития Алексей Херсонцев.

Власти США, Евросоюза и Канады ввели санкции против десятков российских юридических и физических лиц, в том числе экс-главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, Никиты Михалкова, Филиппа Киркорова, Ивана Охлобыстина и Иосифа Пригожина. Об этом сообщают Минфин США, Евросоюз и правительство Канады.

Среди российских юридических лиц под санкции США попали АО «Курганприбор», Климовский патронный завод, центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика», завод «Арсенал», банки Тинькофф-банк, «Солидарность», «Локо-банк» и «Юнистрим», еще более 90 предприятий и организаций военно-промышленного комплекса РФ.

В список санкций от Канады внесены главы российских Минобрнауки и Минкультуры Валерий Фальков и Ольга Любимова, певцы Тимати, Валерия, Юлия Чичерина, Александр Скляр и актер Дмитрий Харатьян. Под санкции Канады также попали «Тинькофф-банк», платежная система «Мир», операторы связи «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн».

В санкционный реестр Евросоюза внесены глава ФСИН Аркадий Гостев, начальник ИК-6 во Владимирской области (в ней отбывает наказание Алексей Навальный) Дмитрий Ножкин и трое его заместителей, ГУ МВД Москвы и департамент информационных технологий Москвы. Также ЕС ввел санкции против руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко и заммэра Москвы Натальи Сергуниной.