Сборная Азербайджана обыгрывает всех и выходит в полуфинал чемпионата Европы
В Андорре продолжается чемпионат Европы в дивизионе «С» среди женских юношеских (U-16) cборных.
Сегодня сборная Азербайджана обыграла Албанию со счетом 69:64 и с тремя победами в трех матчах заняла 1-е место в своей группе.
Напомним, ранее были побеждены Андорра и Молдова.
В полуфинале наша команда сыграет с Грузией. Этот матч состоится 22 июля.
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