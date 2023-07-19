Сборная Азербайджана обыгрывает всех и выходит в полуфинал чемпионата Европы

В Андорре продолжается чемпионат Европы в дивизионе «С» среди женских юношеских (U-16) cборных.

Сегодня сборная Азербайджана обыграла Албанию со счетом 69:64 и с тремя победами в трех матчах заняла 1-е место в своей группе.

Напомним, ранее были побеждены Андорра и Молдова.

В полуфинале наша команда сыграет с Грузией. Этот матч состоится 22 июля.