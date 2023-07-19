Гиркин рассказал, как в Украине разгромили татарский батальон

Бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал о том, как в Донецкой области Украины под Угледаром был в полном составе разгромлен татарский батальон «Алга».

По его словам, которые цитирует Dialog.ua, подразделение армии РФ даже не успело толком вступить в бой: командиры батальона отдали приказ о построении военнослужащих для проведения митинга с флагами и знаменами, что задержало отправление колонны на 15 минут. Этого времени разведке украинской армии хватило для обнаружения скопления россиян, после чего координаты были переданы артиллерийским подразделениям. В результате концентрированного удара ВСУ батальон был разгромлен. Остатки подразделений ВС РФ начали разъезжаться в стороны и наткнулись на установленные минные заграждения.

Фрагмент интервью в своем Telegram-канале опубликовал журналист Денис Казанский. «Вот так Москва и уничтожает малые народы России в этой бессмысленной мясорубке», - пишет Казанский.