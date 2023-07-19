Нуланд едет «давить» на ЮАР

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ближайшее время отправится с визитом в ЮАР, чтобы повлиять на политику страны в отношении России. Об этом со ссылкой на четыре осведомленных источника из числа нынешних и бывших дипломатов сообщает журнал Foreign Policy.

Собеседники издания ожидают, что Нуланд отправится в ЮАР в ближайшие недели вместе с заместителем председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США Грегори Миксом. Они будут пытаться «найти способы наладить отношения и оказать давление на Южную Африку, чтобы она переоценила свои отношения с Москвой», говорится в публикации.

ЮАР и Россия входят в БРИКС. В августе в республике пройдет саммит, на котором Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Обычно это делал президент Владимир Путин, однако в этот раз он выступит по видеосвязи в рамках саммита 23 августа.

В марте Международный уголовный суд (МУС, функционирует согласно Римскому статуту) выдал ордер на арест Путина. ЮАР подписала и ратифицировала Римский статут, а значит, обязана выдать МУС того, кого суд намерен арестовать, если такой человек находится на территории страны.