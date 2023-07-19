Индия ждет Путина

Индия надеется, что президент РФ Владимир Путин лично приедет в Нью-Дели на саммит G20, который состоится в сентябре. Об этом заявили в пресс-службе МИД страны.

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, отвечая на вопрос об участии российского лидера в саммите, указал, что приглашения разосланы всем членам G20, а также странам-участницам, приглашенным странам и международным организациям.

Официальный представитель МИД Индии подчеркнул, что это физический саммит, и руководство страны надеется, что все приглашенные смогут лично в нем поучаствовать. Багчи заключил, что Индия с нетерпением ждет возможности поприветствовать лидеров на саммите G20 в Нью-Дели.