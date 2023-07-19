Стал известен соперник «Сабаха» в Лиге конференций
Определился соперник азербайджанского футбольного клуба «Сабах» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.
Им стала команда РФШ (Латвия), которая сегодня со счетом 4:1 разгромила клуб «Македония» из Северной Македонии. Общий счет противостояния – 5:1 в пользу латышей.
Первый матч между РФШ и «Сабахом» состоится 27 июля в Латвии. Спустя неделю команды сыграют на «Банк Республика Арене» в Баку.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!