Стал известен соперник «Сабаха» в Лиге конференций

Им стала команда РФШ (Латвия), которая сегодня со счетом 4:1 разгромила клуб «Македония» из Северной Македонии. Общий счет противостояния – 5:1 в пользу латышей.

Первый матч между РФШ и «Сабахом» состоится 27 июля в Латвии. Спустя неделю команды сыграют на «Банк Республика Арене» в Баку.