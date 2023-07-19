Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой считает, что у России позиция ведущей мировой державы, «от которой зависели и будут зависеть те страны, которые раньше входили в ее состав».

По словам Толстого, и Азербайджан, и Армения, и Украина в какой-то момент решили, что у них есть возможность ориентации на какой-то иной геополитический вектор, но и экономически, и политически, и географически, и исторически другой ориентации для этих стран, кроме России, нет... Россия проводит политику умиротворения и наведения порядков на этих территориях».

Далее Толстой призывает «просто понять», что «без России ни Армения, ни Азербайджан, ни Нагорный Карабах, ни Украина не будут существовать. Вот это вот важно. А все остальное, исходя из этого понимания, наладится».