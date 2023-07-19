Россиянин выбросился из окна Следственного комитета Армении

Гражданин России в наручниках выпрыгнул из окна пятого этажа административного здания главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении и погиб. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Гражданин РФ погиб из-за падения с пятого этажа здания Следственного комитета Армении.

«Поступила оперативная информация о получении на свое имя 30-летним гражданином России, русским по национальности, посылки, содержащей наркотические средства, деметоксифенетиламин. Было возбуждено уголовное производство. 19 июля в 11:15 он был взят под стражу», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Задержанного доставили в здание главного управления. После завершения следственных действий он неожиданно подошел к открытому окну и бросился вниз, в результате чего погиб.

По данным армянских СМИ, погибшего зовут Вадим Волков. В настоящее время на месте работают правоохранители.