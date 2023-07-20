США внесли в санкционный список четыре компании из Кыргызстана за сотрудничество с Россией, говорится в официальном сообщении Министерства финансов США.

Решение принято управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В сообщении говорится, что «организации, базирующиеся в Кыргызской Республике, часто экспортируют компоненты контролируемой электроники и другие технологии в Россию с тех пор, как последняя начала свое полномасштабное вторжение в Украину».

«Некоторые из этих грузов содержали чувствительные товары двойного назначения организациям российского оборонного сектора», — заявили в Минфине США.

О том, что США готовятся ввести «экономические меры» в отношении Кыргызстана, чтобы страна прекратила незаконную торговлю с Россией, написала ранее The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, знакомых с планами администрации президента Байдена.