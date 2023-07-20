Главком Украины рассказал главе Генштаба США о ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил в Telegram.

Залужный заявил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта. «Вооруженные силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи», - утверждает главнокомандующий ВСУ.

Также, по словам Залужного, они обсудили с Милли вопросы поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов.

По данным Генштаба Украины, россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на этих участках произошло 20 боевых столкновений.