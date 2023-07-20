Египет раскритиковал Россию за выход из зерновой сделки

Власти Египта в четверг, 20 июля, раскритиковали Россию за ее выход из зерновой сделки и заявили, что продолжат приобретать пшеницу у Украины.

«Мы недовольны выходом России из сделки с ООН по экспорту зерна», – заявил Bloomberg министр внутренней торговли и снабжения Али аль-Мосельхи, призвав Москву пересмотреть свою позицию.

Война в Украине осложнила ситуацию на продовольственном рынке Египта, который является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Его годовое потребление составляет почти 25 млн тонн, тогда как на внутреннем рынке производится около 12 млн тонн. Бóльшую часть зарубежной пшеницы Египет закупал у России и Украины, на последнюю приходилось 20% импорта. Из завозимой пшеницы производится половина муки, которая используется в субсидируемой правительством программе обеспечения населения хлебом. Она действует с 1940-х гг. и сейчас позволяет ежедневно получать дешевый хлеб 72 млн египтян, отмечает Джессика Барнс, адъюнкт-профессор географии Университета Южной Каролины.

Египет возобновил закупки у Украины в конце 2022 года благодаря заключенной прошлым летом зерновой сделке.

По словам аль-Мосельхи, Египет намерен продолжать импортировать украинскую пшеницу через Европу.