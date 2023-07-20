Минюст отказал и ПНФА

По его словам, партия представила в Минюст список из 5 315 членов организации. В ответе же из Минюста утверждается, что в списке партии указаны 5 138 человек.

Министерство юстиции Азербайджана ответило отказом на обращение Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) о перерегистрации, сообщает агентство Turan со ссылкой на председателя ПНФА Али Керимли.

«Минюст указывает, что якобы данные о 2 497 человек неверно указаны, и потому надо провести уточнения», - сказал Керимли.

В письме из Минюста также указывается на то, что 119 человек из списка ПНФА якобы являются членами других партий, а 59 лиц повторно указаны. Далее ведомство заявило, что 609 человек не оказались членами ПНФА. Керимли считает, что Минюст должен уточнить выявленные ошибки и недостатки и адресно указать их.

Накануне в Министерстве юстиции Азербайджана ответили отказом на обращение партии «Мусават» о перерегистрации. «В письме, направленном партии, отмечается, что из представленных в Минюст сведений о 5 212 членах нашей партии в отношении 2 766 информация оказалась «недостоверной», и потому мы должны провести уточнения..», - сказали в партии.