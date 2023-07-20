Компания Мубариза Мансимова причастна к атаке на Крымский мост? горячая тема
Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры»), предположительно связанная с российскими спецслужбами, утверждает, что танкер, принадлежащий группе компаний Palmali, базирующейся в Турции и носящий имя одного из шехидов азербайджанской армии, причастен к недавней атаке на Крымский мост. Как известно, владельцем известной судоходной компании является бизнесмен азербайджанского происхождения Мубариз Мансимов.
По версии хакеров, теоретически запустить дроны-камикадзе могли с двух танкеров: Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, поскольку за несколько дней до теракта один из них дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй находился чуть южнее, а позднее оба судна встретились в море.
Хакеры предполагают, что именно в этот момент дроны для атаки по Крымскому мосту могли быть перегружены с одного танкера на другой. Также в RaHDit отметили, что, возможно, для управления дронами-камикадзе использовалось еще одно судно, стоявшее на дрейфе в зоне прямой видимости Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят, соответственно, под флагами Маршалловых островов и Либерии и приписаны к портам Мальты и Греции.
По данным Marine Traffic, одной из самых популярных и используемых в Интернете систем отслеживания судов, танкер Khudayar Yusifzade вышел из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыл в Элефсис (Греция) 18 июля, а Beks Loyal вышел из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыл в порт Констанца (Румыния) 18 июля. Владельцем танкера Khudayar Yusifzade является группа Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency), а судно Beks Loyal принадлежит компании Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S.
Заявление хакеров распространили многочисленные российские СМИ, в том числе официальное госагентство РИА Новости.
Компания-судовладелец Palmali Shipping & Agency опровергла сообщения о причастности своего судна к возможной атаке на Крымский мост. В заявлении, опубликованном РИА Новости, руководство компании подтвердило, что во время взрыва одной из опор Крымского моста судно Khudayar Yusifzade находилось за пределами указанной территории.
По предоставленным данным, танкер Khudayar Yusifzade шел в порт Ростов-на-Дону, чтобы стать там под загрузку. Но из-за скопления судов в Керченском проливе ожидание таможенного досмотра танкера российской пограничной службой затянулось, из-за чего фрахтователь судна расторг договор, и танкер по новому заказу фрахта направился в порт Элефсис (Греция).
Эфре Тунали, начальник эксплуатационного департамента компании Beks Ship Management And Trading S.A., которой принадлежит танкер Beks Loyal, сообщил российской прессе, что их судно также находилось вдали от места атаки.
«Из системы Marine Traffic видно, что, когда произошел инцидент, наш танкер находился в 100 морских милях от Крымского моста, - подчеркнул Тунали. - И предыдущий арендатор танкера, и нынешний являются гражданами России. Мы перевозим только российские товары, а потому глубоко обеспокоены тем, что имя нашего судна всплыло в связи с атакой на Крымский мост».