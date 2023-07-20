Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 20 июля 2023, 22:58

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры»), предположительно связанная с российскими спецслужбами, утверждает, что танкер, принадлежащий группе компаний Palmali, базирующейся в Турции и носящий имя одного из шехидов азербайджанской армии, причастен к недавней атаке на Крымский мост. Как известно, владельцем известной судоходной компании является бизнесмен азербайджанского происхождения Мубариз Мансимов. По версии хакеров, теоретически запустить дроны-камикадзе могли с двух танкеров: Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, поскольку за несколько дней до теракта один из них дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй находился чуть южнее, а позднее оба судна встретились в море.

Хакеры предполагают, что именно в этот момент дроны для атаки по Крымскому мосту могли быть перегружены с одного танкера на другой. Также в RaHDit отметили, что, возможно, для управления дронами-камикадзе использовалось еще одно судно, стоявшее на дрейфе в зоне прямой видимости Крымского моста. Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят, соответственно, под флагами Маршалловых островов и Либерии и приписаны к портам Мальты и Греции. По данным Marine Traffic, одной из самых популярных и используемых в Интернете систем отслеживания судов, танкер Khudayar Yusifzade вышел из порта Измаил (Украина) 5 июля и прибыл в Элефсис (Греция) 18 июля, а Beks Loyal вышел из порта Тузлы (район Стамбула, Турция) 13 мая и прибыл в порт Констанца (Румыния) 18 июля. Владельцем танкера Khudayar Yusifzade является группа Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency), а судно Beks Loyal принадлежит компании Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S. Заявление хакеров распространили многочисленные российские СМИ, в том числе официальное госагентство РИА Новости.

Компания-судовладелец Palmali Shipping & Agency опровергла сообщения о причастности своего судна к возможной атаке на Крымский мост. В заявлении, опубликованном РИА Новости, руководство компании подтвердило, что во время взрыва одной из опор Крымского моста судно Khudayar Yusifzade находилось за пределами указанной территории. По предоставленным данным, танкер Khudayar Yusifzade шел в порт Ростов-на-Дону, чтобы стать там под загрузку. Но из-за скопления судов в Керченском проливе ожидание таможенного досмотра танкера российской пограничной службой затянулось, из-за чего фрахтователь судна расторг договор, и танкер по новому заказу фрахта направился в порт Элефсис (Греция).