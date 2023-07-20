Чего ждут друг от друга Турция и Евросоюз?

В Брюсселе убеждены во взаимной пользе прочных отношений между Евросоюзом и Турцией, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Мы согласны, что Евросоюз должен взаимодействовать с Турцией на основе взаимных интересов, чтобы попытаться урегулировать нынешние разногласия. И совет просил меня постараться реализовать эту цель», - цитирует Интерфакс главу европейской дипломатии.

«Обсуждение отношений с Турцией, - заявил Боррель, - состоялось в свете подготовки доклада, который он готовит вместе с Еврокомиссией».

«Решение кипрского вопроса в соответствии с резолюциями ООН по данной проблеме будет ключевым элементом для возобновления взаимодействия с Турцией. Как и уважение основополагающих свобод и ценностей, определенных в Европейской конвенции о правах человека», - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель отметил, что и у Турции есть вопросы к Евросоюзу, и привел в качестве примера самых важных из них пересмотр соглашения о Таможенном союзе и либерализацию визового режима.