«Принесли ад!»: российский блогер о сегодняшнем Донбассе

Российский блогер, друг бывшего офицера российских спецслужб Игоря Стрелкова (Гиркина) Максим Калашников заявил, что в «ДНР» и «ЛНР» царит невиданных масштабов мародерство, а местное население в ужасе от новой реальности.

«Размах коррупции… страшный. Там заводы резали на металлолом, обогащались любым путем. Там такой отстойник антисуществ, мародеров... местные жители, глядя на это, думают: из РФ пришло такое! Вы принесли ад!» - цитирует Калашникова Dialog.ua.

В связи с этим в «ДНР» и «ЛНР» и на недавно захваченных РФ территориях много проукраинских ячеек. По его словам, люди хотят возвращения Украины, а многие идут воевать в ВСУ, увидев, что россияне делают с их городами.