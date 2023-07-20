Велиев проведет долгие 11 лет в тюрьме

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жителя Ярдымлинского района Вюсала Велиева, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, приговор был оглашен на судебном заседании под председательством судьи Расима Садыгова. Согласно приговору, Велиева приговорили к 11 годам лишения свободы.

В машине, в которой ехал Велиев, оперативники нашли 16 килограммов героина, 2 килограмма опиума и 6 килограммов марихуаны. Сам задержанный утверждал, что наркотики получил от иранца по имени «Неймат», с которым познакомился в соцсетях. Следователи выяснили, что Велиев планировал продавать наркотики не только в Баку, но и в Европе через своих подельников. Личности последних в данный момент устанавливаются.