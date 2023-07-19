Дашнака Асланяна в Армении не хотят

Гражданину Нидерландов, члену АРФ «Дашнакцутюн» Аслану Асланяну запретили въезд в Армению. Эту новость распространили армянские СМИ со ссылкой на депутата от фракции «Армения» Кристине Варданян.

«В аэропорту Звартноц у него отобрали паспорт и заставили ждать десять часов, перед тем, как сообщить, что его въезд в страну запрещен», – написала Варданян в соцсети.

Ранее персоной нон грата в Армении были признаны международные руководители АРФД Мурад Папазян и Масис Абрамян и член молодежного союза АРФД Сюне Абрамян.