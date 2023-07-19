Евросоюз создает новый санкционный режим против Ирана

Евросоюз согласовал создание нового санкционного режима против Ирана за военные поставки России и Сирии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Главы МИД согласовали создание нового санкционного механизма против Ирана за военные поставки для России и Сирии», - цитирует ТАСС Борреля.

Это третий отдельный санкционный механизм, который ЕС создал против Ирана. Первый был направлен против ядерной и ракетной программ Ирана, второй появился в связи с обвинениями в нарушениях прав человека.

Ранее ЕС опубликовал документ о включении в черный список пятерых гражданских и военных чиновников Ирана, связанных с производством беспилотников, которые Тегеран поставляет Москве.