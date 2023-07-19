Крымский мост закрыли
Крымский мост «временно закрыт», звучит сигнал воздушной тревоги, сообщают российские СМИ со ссылкой на «оперштаб Крыма».
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Крымский мост «временно закрыт», звучит сигнал воздушной тревоги, сообщают российские СМИ со ссылкой на «оперштаб Крыма».
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