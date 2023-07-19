США и Россия снова столкнулись в Сирии

Истребители возглавляемой США международной антитеррористической коалиции создали опасную ситуацию во время полета российского военного самолета в Сирии, заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов, сообщают российские СМИ.

По его словам, самолет ВКС России подвергся «воздействию систем наведения истребителей F-16», когда выполнял плановый полет вдоль южной границы Сирии.

Контр-адмирал также отметил, что в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, было зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами F-16 и одной парой истребителей «Рафаль». «Помимо этого, международная коалиция 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации», - утверждает Гуринов. Речь идет о не согласованных с Россией полетах беспилотников.

16 июля США пожаловались на перехват самолета-разведчика МС-12 российским Су-35 в Сирии. Из-за опасного сближения МС-12 был вынужден пройти через турбулентный след, что поставило под угрозу жизни четырех членов экипажа, отметили американские чиновники. Они сообщили, что инцидент помешал спецназу осуществить разведку в поддержку операций против террористических группировок в Сирии.

Также США обвинили Россию в том, что в течение последних двух недель ее истребители опасным образом приближались к MQ-9 Reaper, запускали ложные цели и вынуждали беспилотники предпринимать маневры уклонения.