Эрдоган обратился к ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в четверг ООН признать государственность Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

«Турция принесла на Кипр мир и демократию. Турецкие киприоты смотрят в будущее с большей надеждой, - заявил турецкий президент в ходе визита на север Кипра. - Я повторяю свой исторический призыв к Организации Объединенных Наций: не отворачивайтесь от реалий острова и признайте ТРСК как можно скорее. До тех пор, пока не будет признано суверенное равенство и равный международный статус турок-киприотов, не может быть и речи о новом переговорном процессе».