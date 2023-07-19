Во Франции госсекретарь снялась в Playboy. Ее уволили

В апреле премьер-министр Элизабет Борн отчитала Марлен Шьяппа за ее согласие на предложение журнала и объявила ей выговор. По данным газеты Le Figaro, Борн позвонила госсекретарю по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни, чтобы заявить, что ее интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте».

Госсекретарь Франции Марлен Шьяппа, снявшаяся весной для журнала Playboy, отправлена в отставку. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В свою очередь Шьяппа в Twitter объяснила согласие на публикацию в издании тем, что «повсюду защищает права женщин», добавив, что «женщины во Франции свободны».

В течение почти недели после того, как просочилась информация о том, что госсекретарь Шьяппа появится на обложке французского Playboy, французские журналисты спорили о том, уместно ли самопровозглашенной феминистке появляться в журнале, известном своими «обнаженными разворотами».