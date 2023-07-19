Гасымова загрызла совесть. Спустя 11 лет сознался в убийстве

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 32-летним Фуадом Гасымовым, жителем города Сумгаит, обвиняемым в убийстве.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, убийство произошло 11 лет назад. Гасымов, разозлившись на неудачную шутку, утопил на пляже своего двоюродного брата Джейхуна. В совершенном преступлении он тогда не сознался. В этот день с двоюродными братьями был их приятель Эльмир, но он ничего не видел.

В суде Гасымов рассказал, что признался в содеянном спустя 11 лет из-за угрызений совести. Подсудимый сказал, что в тот день был пьян и что очень сожалеет о содеянном. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.