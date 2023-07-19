«Ночь сопротивления» в Израиле

Группа протестующих прорвалась на проезжую часть шоссе Аялон, где разожгла костер. Конные полицейские оттесняют демонстрантов, водометы гасят костры и разгоняют толпу с флангов. The Times of Israel сообщает, что в Тель-Авиве за нарушение общественного порядка арестованы шесть демонстрантов, по меньшей мере один протестующий получил травмы.

Многотысячная массовая акция в Тель-Авиве началась в четверг вечером в рамках заявленной оппозицией «ночи сопротивления» продвижению судебной реформы по всей стране. Ранее в тот же день в различных районах Израиля возобновились многотысячные демонстрации, протестующие блокируют транспортные артерии, устраивают марши по шоссе. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой, реформа в таком виде подорвет основы демократии. Демонстрации не прекращаются уже 28 недель.