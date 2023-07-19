США будут следить за Россией в Черном море

США после выхода РФ из зернового соглашения заявили, что будут отслеживать деятельность России в Черном море. Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина.

Кирби отметил, что США призывают РФ вернуться к выполнению условий зернового соглашения.

«Мы, очевидно, продолжаем призывать Россию вернуться к зерновому соглашению, и мы будем очень внимательно следить за тем, как они решат вести себя в этой связи», - сказал Кирби.