На участке амбулаторных услуг создадут консультативную поликлинику, детскую поликлинику, отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, а также клинико-диагностическую лабораторию.

Было сообщено, что строительство здания больницы, возводимого на площади 3,7 гектара, было начато в январе текущего года. Здание больницы состоит из 6 корпусов, из которых 4 - четырехэтажные, а 2 - одноэтажные. Подвальная часть здания будет использоваться как стационарная медицинская служба и убежище, а при необходимости – функционировать и как военный госпиталь. На участке стационарных услуг будут функционировать приемная, терапевтическое, педиатрическое, хирургическое, родильное, гинекологическое отделения, отделения инфекционных болезней, анестезиологии-реанимации, гемодиализа.

Фундамент больницы был заложен 7 ноября 2021 года при участии президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

*** 11:26

Как уже сообщалось, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с предстоящими работами по реконструкции села Дашалты Шушинского района, заложил фундамент нового жилого комплекса и туробъектов, которые будут здесь построены за счет частных инвестиций.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о предстоящей работе.

Было отмечено, что в числе приоритетных задач – развитие села, создание комфортной и здоровой среды обитания для населения, которое здесь разместится, обеспечение жителей сферами занятости и зонами отдыха. В селе планируется построить общественные и жилые центры, культурные и образовательные учреждения, социальные и общественные объекты, создать туристические зоны, проложить транспортно-коммуникационные линии, озеленить территорию, обеспечить инфраструктуру для питания села экологически чистой энергией.

Предстоящая работа охватывает площадь около 65 гектаров. Сюда планируется переселить 220 семей. Общая численность населения, которое будет здесь размещено, составит 1100 человек. В целом для жителей будет построено 228 домов – 9 двухэтажных многоквартирных зданий, 66 двухэтажных блочных (типа таунхаус) домов и 153 двухэтажных частных дома. В селе также планируется построить мечеть, площадь Флага, информационный центр, гостевой дом, мастерские народных промыслов, киоски для продажи продуктов питания, объекты общественного питания и торговли, выставочный зал, детский сад, административное здание, медицинский пункт, почтовое отделение, клубно-общинный центр, отель и центр отдыха, зоны активного туризма и отдыха.

Строительство домов и туробъектов, которые планируется возвести для частного сектора в инвестиционной зоне села Дашалты, осуществляет ООО PMD Group. В Дашалты на территории площадью 2,4 гектара построят отель в сельском стиле и центр отдыха. Отельный комплекс будет состоять из 10 двухэтажных зданий. В нем планируется 48 номеров. В комплекс также будут входить ресторан, развлекательный и спортивно-оздоровительный центры, детская площадка, парк отдыха.