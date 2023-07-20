«Газпромбанк» прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане

В Азербайджане в июле-августе ожидается замедление инфляции до уровня, близкого к июньскому показателю, считает Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского «Газпромбанка».

«На ведущих экспортеров Азербайджана – Россию, Турцию и Китай – в совокупности приходилось 48% импорта страны за январь-май 2023 года.

Несмотря на незначительное ускорение, инфляция в России оставалась низкой на уровне 3,3% в годовом исчислении. Рост потребительских цен в Турции в июне продолжил замедляться до 38,2% за год, снизившись на 1,4 процентных пункта по сравнению с маем.

Кроме того, инфляция в Китае замедлилась до нуля на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления внутреннего спроса.

Мы также отмечаем замедление инфляции в США и Еврозоне на фоне нарастания рисков замедления мировой экономики. Таким образом, риски, связанные с более высокими ценами на импорт для Азербайджана, в ближайшее время снизятся», - считает Хайдаршина.