В связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны военных действий в Украине пытается усилить свое экономическое влияние командир батальона «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба.

По данным одного из российских телеграм-каналов, им организован незаконный вывоз металлопроката и угля с территории так называемой «ДНР».

Легализацией преступных доходов для «Абхаза» занимается один из сотрудников службы безопасности армянской группы «Ташир» Месроп «Мира» Дарманян, для которого бойцы «Пятнашки» стали постоянной силовой поддержкой в криминальных разборках. Также Мира Дарманян крышует схему с хищением средств и гуманитарки, собираемых в пользу «Пятнашки».

Средства переводятся на личные счета Авидзба и Дарманяна на Кипре и составляют около миллиона долларов в квартал.

Напомним также, что в батальон «Пятнашка» входил армянский батальон «Арбат», полностью разбитый в Донецке.