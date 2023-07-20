Кадыров теряет влияние в Кремле?

Издание напоминает, что в пятницу, 7 июля, российские силовики провели проверку документов у посетителей мечети в Котельниках. Рейд во время намаза вызвал возмущение Кадырова, 15 июля он потребовал привлечь силовиков к ответственности. Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился по этому поводу с губернатором Московской области и пообещал наказать виновных. Глава Дагестана Сергей Меликов поддержал власти Чечни, отметив, что компетентные органы должны дать оценку поведению силовиков, которые проводили рейд во время пятничного намаза. Однако по состоянию на 20 июля ни силовые ведомства Подмосковья, ни губернатор Московской области публично не отреагировали на эти требования.

Отсутствие реакции Москвы на требования главы Чечни Рамзана Кадырова наказать силовиков за рейд в молельном доме в подмосковном городе Котельники говорит о снижении его влияния и стало сигналом, чтобы он не вмешивался не в свои дела. Об этом пишет «Кавказский узел» со ссылкой на опрошенных изданием политолога и правозащитников.

По мнению старшего научного сотрудника Института Гайдара Сергея Жаворонкова, влияние Кадырова в Москве снизилось: «Нет реакции силовых структур и властей на его требование, поскольку его влияние снизилось. Недавние события, как, например, нападение на Милашину, изменили отношение к нему в Москве, где у него и так было мало влияния. Он все делал через Кремль, но сейчас в Кремле не до проблем с визитами силовиков в мечети».

По его словам, в Чечне хотели услышать требования Кадырова, и он не мог разочаровать свою внутреннюю аудиторию, хотя российской аудитории его требования «глубоко неинтересны».

Отсутствие реакции на требования Кадырова наказать силовиков – это сигнал ему, чтобы не вмешивался не в свои дела, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. «…Когда планируется операция, никто не думает о том, чтобы как-то не коснуться имиджа и авторитета Кадырова или глав других регионов. Они не думают об этом, им все равно. Поэтому обращение Кадырова связано с тем, что операция оскорбила его как мусульманина. А отсутствие реакции на его требования – это сигнал Кадырову не вмешиваться в дела, которые его не касаются», - сказал Кутаев.

По мнению Кутаева, заявления Кадырова и Меликова нацелены, прежде всего, на аудиторию в Чечне и Дагестане. Кутаев уверен, что Кадыров и Меликов не смогут добиться наказания силовиков: «Это невозможно. Они сами это понимают. Они сами не хотят конфликта с ФСБ, поэтому дальше не будут настаивать на том, чтобы силовики были наказаны».

Игнорирование требования Кадырова о наказании силовиков не говорит об ослаблении позиции главы Чечни, считает чеченский правозащитник Оюб Титиев. «Не думаю, что что-то поменялось с авторитетом Кадырова. Силовики и местные власти на подобные выходки никогда не реагировали. Наоборот, защищали любые, даже преступные действия силовиков».