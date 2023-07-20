Немецкий концерн: Угроз России не боимся, завод в Украине построим

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что завод немецкого концерна Rheinmetall будет законной целью для российской армии, если он будет построен на территории Украины. В Rheinmetall, отвечая на российские угрозы, заявили, что завод все равно будет построен и защищен системами ПВО собственного производства.

Об этом заявил генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Bild.

Паппергер заявил, что от планов создания завода в Украине не отказывается, а также планирует защитить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства. «Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их неотложных потребностей», - подчеркнул он.