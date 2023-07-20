Украинцы ведут тяжелые бои возле Бахмута

Украинские военные ведут тяжелые бои с россиянами в районе Бахмута, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. «На направлениях Орехово – Васильевка - Прасковеевка, Клещеевка - Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений», – сказал спикер.

Ковалев добавил, что россияне оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но несут потери.

Кроме этого, как сообщили аналитики американского Института по изучению войны (ISW), ВСУ продолжали контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута и достигли ограниченных успехов. В Институте отметили, что на кадрах с геолокацией видно, что украинские военные продвинулись в лесном массиве Клещиевки в 7 км к северо-западу от Бахмута.