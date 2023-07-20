Глава ЦРУ уверен в успехе украинцев

Украина может добиться успеха в контрнаступлении из-за серьезных структурных проблем в российской обороне. Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на форуме безопасности в Аспене. Его слова приводит «Дойче Велле».

Бернс сослался на разведданные, свидетельствующие о наличии «некоторых существенных структурных недостатков, скрывающихся за значительной обороной», выстроенной российскими войсками. В качестве примеров глава ЦРУ указал на «низкий моральный дух», «плохое командование» и «беспорядок среди политического и военного руководства РФ».