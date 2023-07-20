В России допускают частичную мобилизацию
Возобновление частичной мобилизации будет рассматриваться только при увеличении оборотов промышленности России, заявил российским СМИ член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
Гурулев утверждает, что российская промышленность на сегодняшний день обеспечивает потребности группировки на «СВО». Он добавил, что на сегодняшний день главной задачей является набор контрактников на военную службу. По состоянию на сегодняшний день набрано около 150 тысяч человек, уточнил Гурулев.