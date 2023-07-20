В преддверии 22 июля – Дня национальной печати компания Azerconnect организовала двухдневный семинар для журналистов в Шемахе на тему «Современные вызовы в сфере телекоммуникаций».

Основной целью семинара являлось повышение осведомленности представителей СМИ о нововведениях и текущих вызовах в сфере телекоммуникаций в нашей стране и мире, а также инновациях, применяемых в деятельности телекоммуникационных операторов в Азербайджане и перспективах их развития.

Главный директор по маркетингу компании Azerconnect Мушфиг Алиев, руководитель департамента корпоративных коммуникаций Алимардан Султанов и ведущий директор по информационным технологиям и основным сетям Парвиз Исмаилов поздравили представителей прессы с Днем национальной печати и выступили с презентациями.

Спикеры поделились подробной информацией о компании Azerconnect и ее услугах в области телекоммуникаций, текущих проектах, динамичных изменениях в данной сфере, современных вызовах, ожиданиях компаний и клиентов, а также перспективных направлениях развития. Затем участники мероприятия обменялись мнениями по многочисленным вопросам представителей медиа.

Журналисты, представляющие около 30 ведущих СМИ страны, приняли участие в этом семинаре.