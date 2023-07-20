О предстоящей конференции на тему «DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг», которая приурочена к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, по просьбе haqqin.az рассказал председатель правления агентства DOST Фарид Мамедов.

Агентство DOST, созданное при Министерстве труда и социальной защиты населения Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года, готовится к проведению международной конференции, чтобы представить широкой аудитории успехи, достигнутые в рамках концепции DOST, обсудить новейшие мировые ноу-хау в сфере социальных услуг, а также обменяться передовым международным опытом.

- Каковы цели предстоящего мероприятия и его формат?

- В этом году Агентство DOST отмечает пятилетний юбилей. Концепция нашего агентства, предложенная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, трансформировалась за это время в показатель реального качества предоставления социальных услуг населению и уже признана новым брендом Азербайджана.

На данный момент в центрах DOST через «единое окно» на оперативной, прозрачной и инновационной основе населению Азербайджана предоставляются 159 услуг в области социальной защиты и социального обеспечения, медико-социальной экспертизы и реабилитации, социального страхования, труда и занятости. Все это осуществляется в прямой, мобильной и цифровой форме, а также через колл-центр и киоски самообслуживания. Таким образом, у граждан Азербайджана есть возможность выбрать удобную для каждого форму обращения.

В числе других инновационных решений хочу назвать пункты Smart DOST, с помощью которых граждане в прозрачной, удобной и доступной форме могут пользоваться более чем ста онлайн-сервисами в сфере труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения. Граждане, пользующиеся услугами пунктов этого типа, виртуально обслуживаются агентами DOST через систему онлайн-приема. Кстати, в мае этого года в селе Агалы Зангиланского района был сдан в эксплуатацию первый в стране пункт обслуживания Smart DOST. В ближайшее время мы планируем увеличить число таких станций.

Хотел бы также отметить, что в рамках сотрудничества между Агентством и Советом медиации в Бакинском центре DOST № 5 уже запущено «Пространство медиации DOST», куда поступают обращения по спорам, связанных с трудовыми отношениями. Здесь же проводятся сессии медиации и предоставляются медиативные услуги по разрешению споров вне суда. Чтобы воспользоваться данными услугами, граждане могут обратиться в центры DOST.

Кроме того, для обеспечения удобства использования услуг DOST лицам с нарушениями слуха и речи в наших центрах предоставляются услуги сурдопереводчика с использованием специального оборудования.

Уникальная концепция DOST вызвала ощутимый интерес не только в нашей стране, но и в учреждениях социальной защиты ряда зарубежных государств и международных организаций. В настоящий момент более десяти стран активно изучают опыт DOST и планируют использовать его у себя. С учетом также и этого фактора было принято решение провести 7–8 сентября международную конференцию, чтобы поделиться своими успехами не только в стандартной форме двусторонних отношений, но и представить вниманию широкой аудитории последние инновации в данной сфере и обменяться опытом. Мы ожидаем участия в конференции порядка 200 специалистов из более чем двадцати стран. Это будут представители государственных органов, общественных структур и, конечно же, частного сектора.

- Расскажите, пожалуйста, о принципе отбора гостей и условиях их участия в конференции.

- В первую очередь, мы руководствовались принципом наличия положительного опыта работы в социальной сфере при реализации крупных проектов на государственном уровне. Второе условие – это активное сотрудничество с Азербайджаном, в частности, с Агентством DOST. В основном речь идет о руководителях крупных международных организаций и высокопоставленных чиновниках, работающих в социальной сфере. Скажу откровенно, нас приятно удивило огромное желание зарубежных профессионалов принять участие в работе предстоящего форума.

- Какие темы планируется рассмотреть на предстоящей конференции?

- В основном модели управления на единой платформе, координацию и коммуникацию в концепции единой платформы, интеграцию сервисов в концепции и обеспечении доступности, инструменты оценки обеспечения качества услуг, актуальную кадровую политику для организационного развития единой платформы…

- Предстоящая конференция - первое мероприятие в Азербайджане такого масштаба?

- На таком уровне, когда обсуждать тему социальных услуг населению будут представители разных стран, можно сказать, что да. Но в дальнейшем мы планируем проводить такого рода мероприятия на регулярной основе.

- Каковы ваши ожидания относительно итогов конференции?

- Поделиться опытом агентства DOST с представителями как можно большего числа стран. Ведь реализация задач по повышению качества услуг в социальной сфере и их доступности для широких слоев населения, поставленных главой государства, является основным принципом нашей работы.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, как много еще предстоит сделать, улучшить, а возможно, и заново построить. И для этого нам, конечно же, необходима международная практика. Я не сомневаюсь, что во время конференции все мы узнаем очень много интересного.