Студенты Miniboss Business School Baku – победители чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков
Студенты Miniboss Business School Baku стали победителями чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков 6-16 лет, прошедшего в Глазго, Шотландия, 16-20 июля. Вышедшая в суперфинал команда Econotes показала наивысший результат и на мероприятии, в котором приняли участие более 20 стран, и была удостоена первого места. Econotes обошла 18 команд, заняв первое место по пяти критериям (инновационность, доходность, масштабность проекта, освещение в СМИ, ответы на вопросы жюри).
В этом году команда Econotes стала победителем национального чемпионата стартапов, организованного Miniboss Business School Baku при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).
Еще шесть бизнес-проектов были удостоены специальной золотой награды в соответствии с Целями ООН в области устойчивого развития. Кроме того, Нармина Гасанова, основатель Miniboss Business School в Азербайджане, была удостоена звания лучшего франчайзера 2023 года среди 73 филиалов школы по миру.
На мероприятии «День страны», проведенном в рамках четырехдневной программы, наши студенты специально представили Азербайджан в национальных костюмах со сладостями, сувенирами и прочей атрибутикой, привезенной из Азербайджана. В рамках мероприятия Рена Адыгёзалова исполнила национальный танец, а Дильшад Фархадзаде выступила со скрипкой.
На следующий день студенты Miniboss Business School Baku приняли участие в отборочном туре с 9 стартап-проектами и ответили на вопросы международного жюри. Бизнес-проекты оценивались в пяти номинациях жюри, представляющего разные страны.
Следует отметить, что бизнес-проекты, представленные на Startup World Championship, оценивались международными экспертами и предпринимателями из различных сфер. Также в составе жюри от Азербайджана приняли участие Руфат Атакишиев, заместитель председателя правления KOBİA, и Фарид Мамедов, глава Iteca Caspian.
После отборочного тура была организована ярмарка бизнес-проектов, представленных в различных областях, под названиями Challenger, Econotes, WoodMood, BeSafe, VIP Puzzle, Scenty sport, Box from my land, Screenish, Yummy Gummy.
Основатель Miniboss Business School Baku Нармина Гасанова выступила с докладом на тему «Обучение надежных предпринимателей будущего» на мероприятии Eurowoman: Global Leadership Forum 2023 в рамках чемпионата мира по стартапам.
Miniboss Business School — единственная школа на мировом рынке, которая использует инновационные бизнес-методологии, она представлена в 73 филиалах в 27 странах мира. На основе своей уникальной методики учебное заведение создает широкие возможности для раскрытия всего предпринимательского потенциала детей 6-16 лет и выявления сильных лидерских качеств. Miniboss Business School, являющаяся международной образовательной сетью, ежегодно организует STARTUP Forum, национальные и мировые чемпионаты по предпринимательству среди детей и подростков 6-16 лет.