Студенты Miniboss Business School Baku – победители чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков

13:55

Студенты Miniboss Business School Baku стали победителями чемпионата мира по стартапам среди детей и подростков 6-16 лет, прошедшего в Глазго, Шотландия, 16-20 июля. Вышедшая в суперфинал команда Econotes показала наивысший результат и на мероприятии, в котором приняли участие более 20 стран, и была удостоена первого места. Econotes обошла 18 команд, заняв первое место по пяти критериям (инновационность, доходность, масштабность проекта, освещение в СМИ, ответы на вопросы жюри).

В этом году команда Econotes стала победителем национального чемпионата стартапов, организованного Miniboss Business School Baku при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA). Еще шесть бизнес-проектов были удостоены специальной золотой награды в соответствии с Целями ООН в области устойчивого развития. Кроме того, Нармина Гасанова, основатель Miniboss Business School в Азербайджане, была удостоена звания лучшего франчайзера 2023 года среди 73 филиалов школы по миру.

На мероприятии «День страны», проведенном в рамках четырехдневной программы, наши студенты специально представили Азербайджан в национальных костюмах со сладостями, сувенирами и прочей атрибутикой, привезенной из Азербайджана. В рамках мероприятия Рена Адыгёзалова исполнила национальный танец, а Дильшад Фархадзаде выступила со скрипкой. На следующий день студенты Miniboss Business School Baku приняли участие в отборочном туре с 9 стартап-проектами и ответили на вопросы международного жюри. Бизнес-проекты оценивались в пяти номинациях жюри, представляющего разные страны.