Может ли человек выжить при температуре +66 градусов? наша корреспонденция
Америка – страна природных катаклизмов. В отличие, например, от России, в которой большинство катаклизмов рукотворные. В Америке – частные тропические ураганы и наводнения, разрушительные торнадо, сметающие целые города на своем пути. А в последние годы к этой веренице несчастий добавилась еще и немыслимая жара.
Представьте себе, что в течение трех недель температура держится в районе 44 градусов по Цельсию. Именно это происходит сейчас в крупном городе Феникс, что в штате Аризона. Ненамного лучше обстоят дела и в Далласе, что в штате Техас, где термометр застыл на отметке 42 градуса.
Всего в Америке от жары в этом году страдают 88 миллионов человек (при населении 332 миллиона). Начиная с 1979 года в стране от жары скончались 11 тысяч человек. В прошлом году число жертв составило 702 человека, и 68 тысяч было доставлено в госпитали страны. Считается, что самыми уязвимыми группами населения являются дети в возрасте до 4 лет и пожилые люди от 65 лет.
Как говорит Ларри Кеннеди, профессор университета в Пенсильвании, у организма есть природная охлаждающая защита, и она начинает включаться при температуре 31 градус. А когда жара достигает 35 градусов, эта система отключается. И тогда наступают мускульные спазмы, резко учащается пульс, наступает головная боль и тошнота.
Что же тогда говорить о реакции организма, если, например, в калифорнийской Death Valley - Долине смерти в июле этого года был зафиксирован рекорд - 53.3 градуса. При такой температуре, помноженной на влажность для пожилого человека, находящегося на улице, предупреждают ученые, летальный исход может наступить за 10-15 минут.
Справедливости ради отмечу, что от жары страдают далеко не одни Соединенные Штаты. Очень жарко в Западной Европе. В Китае зарегистрирована самая высокая температура за всю историю – 52.2 градуса.
Однако абсолютный рекорд был поставлен в Иране — там зарегистрирована температура в 66.7 градуса по Цельсию. Это, как пишет The Washington Post, «близко к пределу выживания человеческого организма».
«Лето 2023 года является самым жарким и самым опасным в истории человечества», - утверждает Каскейд Тухольске, ассистент профессора в университете штата Монтана. А прогнозы на ближайшие годы совсем неутешительные. По данным исследовательского центра First Street Foundation, число американцев, которые страдают от сохраняющейся в течение трех дней температуры в районе 37 градусов, повысится за 30 ближайших лет с 46 до 63 процентов.
От высоких температур страдают жители больших городов, где из-за отсутствия растительности, травы и «притягивающего жару» дорожного покрытия температура обычно на 6 градусов выше, чем за городом. Но и те люди, которые, например, проводят отпуск на пляжах Флориды, получают не слишком большое удовольствие от купания в океане — вода там днем превышает 30 градусов.
Это, как говорит один из отпускников, «настоящий сироп, и даже при погружении на глубину вода не становится холоднее».
Американские СМИ пишут о том, что рекордная жара этим летом путает планы тех, кто направляется в отпуск. Не справляются кондиционеры в самолетах. Далеко не все отели имеют кондиционеры, равно как и автомобили, которые берут в прокат. Людей предупреждают: обязательно проверяйте температуру в местах, куда вы едете.
Туристические агентства предлагают по крайней мере 8 направлений, где никто не заболеет и не умрет от несносной жары. В Америке это Гавайские острова, где температура колеблется от 21 до 26 градусов. Тот же комфортный «погодный оазис» в Сиэтле и, как ни странно, в Сан-Диего, что в штате Калифорния. А за рубежом рекомендуют Мексику, Словению, Швецию и Аргентину.
Но, вероятно, наилучшим выбором для американца будет поездка к белым медведям в Арктику, там точно будет достаточно прохладно.