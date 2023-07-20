Америка – страна природных катаклизмов. В отличие, например, от России, в которой большинство катаклизмов рукотворные. В Америке – частные тропические ураганы и наводнения, разрушительные торнадо, сметающие целые города на своем пути. А в последние годы к этой веренице несчастий добавилась еще и немыслимая жара.

Представьте себе, что в течение трех недель температура держится в районе 44 градусов по Цельсию. Именно это происходит сейчас в крупном городе Феникс, что в штате Аризона. Ненамного лучше обстоят дела и в Далласе, что в штате Техас, где термометр застыл на отметке 42 градуса.

Всего в Америке от жары в этом году страдают 88 миллионов человек (при населении 332 миллиона). Начиная с 1979 года в стране от жары скончались 11 тысяч человек. В прошлом году число жертв составило 702 человека, и 68 тысяч было доставлено в госпитали страны. Считается, что самыми уязвимыми группами населения являются дети в возрасте до 4 лет и пожилые люди от 65 лет.

Как говорит Ларри Кеннеди, профессор университета в Пенсильвании, у организма есть природная охлаждающая защита, и она начинает включаться при температуре 31 градус. А когда жара достигает 35 градусов, эта система отключается. И тогда наступают мускульные спазмы, резко учащается пульс, наступает головная боль и тошнота.

Что же тогда говорить о реакции организма, если, например, в калифорнийской Death Valley - Долине смерти в июле этого года был зафиксирован рекорд - 53.3 градуса. При такой температуре, помноженной на влажность для пожилого человека, находящегося на улице, предупреждают ученые, летальный исход может наступить за 10-15 минут.

Справедливости ради отмечу, что от жары страдают далеко не одни Соединенные Штаты. Очень жарко в Западной Европе. В Китае зарегистрирована самая высокая температура за всю историю – 52.2 градуса.

Однако абсолютный рекорд был поставлен в Иране — там зарегистрирована температура в 66.7 градуса по Цельсию. Это, как пишет The Washington Post, «близко к пределу выживания человеческого организма».