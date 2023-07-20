Очередной успех азербайджанских школьниц на Европейской олимпиаде

Азербайджанские школьницы добились очередного успеха на Европейской девичьей олимпиаде по информатике (EGOI 2023), которая проходила в Лунде, Швеция, с 15 по 21 июля.

В международном конкурсе, в котором приняли участие 189 школьниц из 52 стран, золотую медаль завоевала ученица 11-го класса Гянджинского лицея с уклоном физики, математики и информатики Фидан Гусейнова, серебряную медаль - ученица 11-го класса Бакинского лицея с уклоном физики, математики и информатики Фидан Гараева.

Целью проведения указанной олимпиады является повышение интереса девушек к информатике и информационным технологиям.

С 2017 года азербайджанские школьники, участвуя в различных международных олимпиадах по информатике, завоевали в общей сложности 53 медали, в том числе 3 золотые, 14 серебряных и 36 бронзовых.